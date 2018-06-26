В Киеве полиция ликвидировала 11 интернет-магазинов наркотиков, которые находили клиентов при помощью надписей на стенах. Об этом сообщает УНН.

По словам старшего оперуполномоченного столичной полиции Артема Поночовного, количество изъятых наркотиков идет на килограммы.

"Я могу сказать статистику по городу Киеву. Сегодня уничтожено 11 интернет-магазинов. Это непосредственно от надписей. Часто организаторы находятся в другой стране. Благодаря этому удалось перекрыть 7 крупных каналов поставки тяжелых наркотиков в столицу", - сообщил Поночовный.

Магазины заманивали клиентов надписями на улицах Фото: unn.com.ua

Как сообщала "Страна", полицейские нашли целый склад наркотиков после разговора с прохожим в Киеве.

Напомним также, что в Киеве полицейские задержали юного торговца с наркотиками на 100 тысяч гривен.

Также "Страна" писала, что на улице Бастионной в Киеве полиция изъяла у мужчины целый арсенал и немного наркотиков.