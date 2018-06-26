В столице Литвы ввели туристический налог на услуги гостиниц и хостелов в размере 1 евро с человека за ночь.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на туристический портал столицы Литвы.

Новый налог вступит в силу с 1 июля 2018 года. Он распространится на все отели города и подобные заведения Вильнюса, которые размещают туристов.

"Налог будет способствовать повышению конкурентоспособности, улучшению инфраструктуры туризма и отдыха в Вильнюсе", - отмечают инициаторы.

Оплата будет происходить во время покупки гостиничного номера. В чеке новый налог будет указан в отдельной строке.

Аналогичный налог - туристический сбор - существует и в Украине. Он составляет 1% от стоимости гостиничного номера и уплачивается в местные бюджеты.

Ранее "Страна" сообщала, что Литва введет квоты для заробитчан из-за наплыва водителей и строителей из Украины.

Также Литва за год выдала 20 тысяч трудовых виз для украинцев.