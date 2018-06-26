В Николаевской области от кори умер 8-летний ребенок. С января 2018 года от осложнений кори в Украине умерло двенадцать человек: восемь детей и четверо взрослых. Всего с 18 июня по 24 июня заболело 1273 человек.

Об этом во вторник, 26 июня сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За отчетную неделю от кори умер 8-летний ребенок в Николаевской области. Всего с начала года от осложнений кори умерло двенадцать человек: восемь детей и четверо взрослых", - сообщается со ссылкой на оперативные данные Центра общественного здоровья Минздрава.

Всего за отчетный период корью заболело 1273 человек – 487 взрослых и 786 детей, что на 10% меньше, чем на предыдущей неделе.

С начала года корью заболели 23 тыс. 131 человек – 9327 взрослых и 13804 детей.

Больше всего заболевших:

во Львовской области (3845 человек: 1174 взрослых и 2671 ребенок);

Закарпатской (2712 человек: 490 взрослых и 2222 ребенка);

Ивано-Франковской (2464 человека: 704 взрослых и 1760 детей);

Одесской (1932 человека: 924 взрослых и 988 детей);

в Киеве (1649 человек: 1021 взрослый и 628 детей);

Черновицкой (1210 человек: 399 взрослых и 811 ребенка) областях.

Как сообщала "Страна", Гройсман пообещал публично сделать прививку от кори.

Отметим, что одного из выпускников госпитализировали прямо с ВНО по географии с подозрением на корь.