Судья в Уфе перед заседанием специально рассыпала вокруг своего стола и по залу суда - соль. Она должна были рассматривать дело о загрязнении питьевой воды в городе.

Об этом сообщает местное издание Proufu.

Инцидент произошел в Ленинском районном суде. Судья Наиля Идиатова обсыпала зал судебного кабинета солью, а также очертила соляным кольцом свой стол перед заседанием.

"Захожу в зал и вижу, что через порог, вокруг нас и вокруг стола судьи насыпана полосками соль. Я спрашиваю у судьи: "Что вокруг меня насыпали?" Она не отвечает, молчит. Спрашиваю: "Я в суд пришла или к шаману?" - снова молчит", - рассказала правозащитница Альмира Жукова.

Когда истцы начали фотографировать зал заседания, судебные приставы стали забирать у них телефоны.

"Не могу сказать точно, не зная всей ситуации. Может, стресс повлиял на нее какой-то. Народ у нас суеверный, такие ритуалы нередки. С ума могут сойти и дворники, и руководители предприятий. Никто не застрахован от такого. Ни должность, ни звания, ни регалии ничего не гарантируют", - отметил главный врач Республиканского клинического психотерапевтического центра Ильгиз Тимербулатов.

По мнению другого психиатра, это может быть и ее индивидуальный поведенческий навык.

Фото: proufu.ru

Как сообщала "Страна", реорганизация районных судов в окружные завершится до сентября. Остаются вопросы с квалификационным оцениванием судей, поскольку Высшая квалификационная комиссия работает с большой нагрузкой.

Отметим, что в Киеве карманники обчистили главу Конституционного суда Литвы.