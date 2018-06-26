В больнице умер велосипедист, который угодил в ДТП возле стадиона "Спартак"
Сегодня, 26 июня, в киевской больнице скончался велосипедист, разбившийся в ДТП в Подольском районе столицы.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
Напомним, что ДТП произошло возле стадиона "Спартак" вечером 24 июня. Мужчина на велосипеде двигался в сторону Подола и на перекрестке с улицей Терехина его подрезал неизвестный автомобиль. Чтобы избежать столкновения, парень въехал в бордюр и упал. От удара об асфальт парень получил открытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован.
Автомобиль-виновник с места аварии скрылся.
Как сообщала "Страна", по итогам прошлого года в ДТП попали 85 велосипедистов, 10 человек погибли.
Напомним также, что в апреле в Киеве на дороге внезапно умер велосипедист.
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