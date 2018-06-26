Сегодня, 26 июня, в киевской больнице скончался велосипедист, разбившийся в ДТП в Подольском районе столицы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Напомним, что ДТП произошло возле стадиона "Спартак" вечером 24 июня. Мужчина на велосипеде двигался в сторону Подола и на перекрестке с улицей Терехина его подрезал неизвестный автомобиль. Чтобы избежать столкновения, парень въехал в бордюр и упал. От удара об асфальт парень получил открытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован.

Автомобиль-виновник с места аварии скрылся.

Как сообщала "Страна", по итогам прошлого года в ДТП попали 85 велосипедистов, 10 человек погибли.

Напомним также, что в апреле в Киеве на дороге внезапно умер велосипедист.