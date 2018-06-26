Сегодня, 26 июня суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога еще одного подозреваемого в нападении на табор ромов во Львове.

Об этом передают "Украинские новости".

Такое решение принял Пустомытовский районный суд.

Подозреваемый является жителем села Навария (Пустомытовский район, Львовская область), ему 17 лет, он закончил военный лицей имени Героев Крут.

Ему инкриминируют ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Судья удовлетворил ходатайство о рассмотрении вопроса в закрытом режиме, так как подозреваемый - несовершеннолетний.

Адвокат сказал, что намерен обжаловать решение об аресте.

Таким образом, это уже четвертый арестованный подозреваемый.

Суд продолжит избирать меру пресечения остальным фигрантам 26 июня.

Ранее "Страна" сообщала, что "вежливые дети". Что говорят о погромщиках-неонацистах из Львова их учителя и одноклассники.

Также без права на залог. Суд арестовал двух подростков - участников кровавого нападения на лагерь ромов под Львовом.