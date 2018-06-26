В сети появилось видео ДТП в Киеве на перекрестке бульвара Перова и улицы Сулеймана Стальского. Ролик разместил канал VIDEOPROBKI.

Водитель, видимо, сильно торопился и объехал затор из авто, которые ожидали поворота налево. Не пропустив встречный поток, он начал поворот.

Водитель легковушки на встречной полосе не успел затормозить. От мощнейшего удара нарушителя закрутило на 180 градусов. Машины сильно пострадали, но люди выбрались из автомобилей самостоятельно.

Видео: youtube.com

Как сообщала Страна, появились фото и видео с места ДТП в Ровенской области, где погибли три человека.

Мы писали, что появилось видео, как после ДТП под Киевом горел автомобиль, в котором ехала беременная

Также появилось видео последствий ДТП между Киевом и Броварами Хотел повернуть налево из правой полосы.