Врач из Томска сделал предложение руки и сердца своей девушке из Колумбии после гола колумбийской сборной в ворота Польши на матче группового этапа ЧМ-2018.

Это произошло после первого гола Колумбии, который на 40-й минуте забил Йерри Мина, сообщил пользователь eugen_evnevich в твиттере.

"На матче Колумбии и Польши случилась очень милая история. Сергей — врач из Томска, сделал предложение своей девушке, колумбийке Карэн. Правда было там одно условие - он дарит кольцо только после гола Колумбии. Ох как я переживал первые 40 минут. Йерри Мина - ты создал семью", - указано в опубликованном сообщении.

Матч между Польшей и Колумбией состоялся 24 июня на стадионе "Казань Арена". Колумбийцы обыграли поляков 3:0.

Вчера на матче Колумбии и Польши случилась очень милая история.

Сергей- врач из Томска, сделал предложение своей девушке, колумбийке Карэн.

Правда было там одно условие - он дарит кольцо только после гола Колумбии.

Ох как я переживал первые 40 минут

Йерри Мина-ты создал семью! pic.twitter.com/Sgou4nWZS0 — Evgeniy Evnevich (@eugen_evnevich) 25 червня 2018 р.

Видео: twitter.com/eugen_evnevich

Как сообщала "Страна", сегодня станет известно, зацепится ли Аргентина за уходящий поезд ЧМ-2018. В группе "D" сразу три претендента на вторую путевку в плей-офф.

Напомним все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.