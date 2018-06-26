Одним из вопросов начавшейся в понедельник сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы является избрание судьи Европейского суда по правам человека по квоте Сан-Марино.

По словам первого заместителя украинской делегации в ПАСЕ, члена Мониторингового комитета, народного депутата от Оппозиционного блока Юлии Лёвочкиной, для Украины состав судей ЕСПЧ особенно важен, поскольку Украина находится среди лидеров по числу заявлений, поданных нашими гражданами в ЕСПЧ. Об этом сообщает сайт политсилы.

"За весь период с момента присоединения к Европейской конвенции по правам человека, против Украины подано 89 593 заявлений. По состоянию на 1 января 2018 года по количеству заявлений в ЕСПЧ Украина занимает четвёртое место, лидируют Турция, Россия и Румыния", – отметила народный депутат.

"Это говорит о том, что украинские граждане массово ищут правосудие в международных инстанциях, так как не могут найти его в Украине. Поэтому вопрос избрания судей ЕСПЧ для нас не менее важен, чем вопрос избрания судей Верховного Суда Украины", – заявила Юлия Лёвочкина.

Член Мониторингового комитета ПАСЕ напомнила, что 12 октября 2017 года ЕСПЧ принял беспрецедентное решение по делу "Бурмич и другие против Украины", объединив его с 12 143 другими, касающимися вопроса невыполнения судебных решений в Украине, и передал их Комитету министров СЕ.

"Решение по делу "Бурмич и другие против Украины» стало вердиктом в отношении украинской власти. В 2009 году уже было пилотное решение "Юрий Николаевич Иванов против Украины», в котором указывалось на необходимость принятия общих мер для исправления системной проблемы с неисполнением судебных решений. И вот спустя 7 лет проблема только усугубилась, о чем свидетельствует более 12 000 вышеупомянутых заявлений," – убеждена оппозиционный политик.

"Политическая элита должна проявить волю и принять реальные меры для построения правового государства, центральным элементом которого является должное функционирование судебной системы", – резюмировала Юлия Лёвочкина.

Напомним, летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы началась 25 июня в Страсбурге и продлится пять дней.

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