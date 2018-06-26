Во вторник, 26 июня, Долинский районный суд Ивано-Франковской области вынес приговор 69-летнему мужчине, которого обвинили в убийстве его 78-летней жены. Об этом сообщает KURS.

Мужчину задержали 28 марта в селе Новичка Долинского района, в доме нашли тело его сожительницы со следами насильственной смерти.

На суде мужчина пояснил, что убийство произошло из-за бытовой ссоры на политической почве. Супруги слушали радиопередачу, посвященную Надежде Савченко.

Между ними вспыхнула ссора. Мужчина заявил, что Савченко не вызывает у него доверия. В ответ женщина обвинила его в отсутствии патриотизма, назвала "москалем", вспомнив про его российских корни и плюнула мужчине в лицо. После этого пенсионер ударил свою сожительницу и задушил ее веревкой.

Мужчина скрывал тело пенсионерки более двух недель. Соседи обратили внимание на долгое отсутствие женщины и пожаловались в полицию. Когда в дом наведались правоохранители, пенсионер признался в содеянном.

Долинский районный суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил его к семи годам лишения свободы.

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