По состоянию на 1 июня 2018 года объем наличных в обращении в Украине составляет 360,8 млрд грн.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), в среднем на одного украинца приходится 66 банкнот и 293 монеты.

Наибольшее количество банкнот в обращении – купюры номиналами 200 грн (20,41%) и 1 грн (19,25%), наибольшее количество монет – номиналами 10 копеек (29,3%) и 1 копейка (18,76%).

Фото: bank.gov.ua

На начало 2018 года в Украине в наличном обращении находилось наличных (банкнот и монет) на общую сумму 361,5 миллиарда гривен, что на 700 млн грн больше, чем на начало июня.

Ранее "Страна" сообщала, что с 1 июля в Украине продавцы смогут округлять суммы в чеке при расчете наличкой. Нацбанк прекращает чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, а также вводит правила округления общей суммы покупки за наличные в сторону уменьшения при сумме от 1 до 4 копеек или в сторону увеличения - при сумме от 5 до 9 копеек.

Также в Украине резко выросло число фальшивых крупных купюр.