Жители Анапы сняли на видео мощный смерч в Черном море
В Черном море недалеко от Анапы сформировался водяной вихрь, который попал на видео журналистов местного телеканала "39 канал Анапа".
Ролик со смерчем опубликован на YouTube-странице СМИ.
По словам очевидцев, водяной вихрь образовался в море недалеко от побережья курорта, однако самого города так и не достиг. Воронка просуществовала несколько минут, а затем распалась.
О разрушениях и пострадавших от смерча не сообщается.
Как сообщала "Страна", в апреле под Одессой смерч пронесся на глазах у сотен отдыхающих.
Также "Страна" писала, как в Киеве над Святошинскими прудами прошелся огромный смерч.
Ранее синоптик показала на карте, где в Украине будут грозы, шквалы, град и даже смерчи.
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