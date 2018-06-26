В Черном море недалеко от Анапы сформировался водяной вихрь, который попал на видео журналистов местного телеканала "39 канал Анапа".

Ролик со смерчем опубликован на YouTube-странице СМИ.

По словам очевидцев, водяной вихрь образовался в море недалеко от побережья курорта, однако самого города так и не достиг. Воронка просуществовала несколько минут, а затем распалась.

О разрушениях и пострадавших от смерча не сообщается.

Как сообщала "Страна", в апреле под Одессой смерч пронесся на глазах у сотен отдыхающих.

Также "Страна" писала, как в Киеве над Святошинскими прудами прошелся огромный смерч.

Ранее синоптик показала на карте, где в Украине будут грозы, шквалы, град и даже смерчи.



