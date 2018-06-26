Комитет УЕФА разрешил болельщикам покупать и употреблять алкоголь на поединках Лиги чемпионов и Лиги Европы со следующего сезона.

Об этом сообщает Onefootball.com.

Соответствующее изменение исполнительный комитет УЕФА внес в 36-ю статью правил о безопасности.

С 2000 года продажа алкоголя, в частности пива, была запрещена внутри стадионов и на площадках УЕФА. Теперь это правило отменено, и вопрос продажи алкоголя на футболе будет регулироваться местным законодательством. Так, в Великобритании болельщикам все же будет запрещено употреблять спиртные напитки на трибуне.

Ранее "Страна" сообщала, что в Москве на ЧМ-2018 болельщиков оставят без алкоголя.

Также мы писали, что известный украинский футболист признался в алкоголизме.