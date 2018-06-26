Во вторник, 26 июня, столичный Апелляционный суд рассмотрел жалобу защиты Алексея Святогора, которого ранее поместили под стражу до 9 июля. Об этом сообщает Цензор.

Коллегия судей Апелляционного суда рассмотрела жалобу защиты догхантера, которого подозревают в пропаганде убийства животных, и приняла решение отправить Святогора под круглосуточный домашний арест. Таким образом суд отменил постановление суда первой инстанции — Шевченковского райсуда Киева и частично удовлетворил ходатайство защиты Святогора.

Также сообщается, что Алексей Святогор принимал участие в заседании Апелляционного суда по видеосвязи.

Как сообщала "Страна", ранее судья в деле известного догхантера Святогора взял самоотвод.

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