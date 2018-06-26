В Украине готовится готовят законопроект о снятии ограничений на приватизацию государственных оборонных предприятий.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.

"Мы проводим активную работу и с Кабинетом министров, и с Верховной Радой, в частности, с профильным комитетом, чтобы на законодательном уровне снять любые ограничения по приватизации государственных оборонных предприятий, а также инвестированию, в том числе привлечению зарубежных инвестиций в эти предприятия, что на сегодняшний день жестко ограничивает украинское законодательство", - сказал секретарь СНБО.

Ранее "Страна" сообщала, что $8,23 млн навара на БПМ. СМИ рассказали о новых схемах коррупции на закупках военной техники.

Также Фонд государственного имущества дал старт приватизации самых крупных объектов.