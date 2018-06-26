В России считают, что Украине надо не закрывать российские новостные ресурсы, а создавать качественные и содержательные информационные продукты. Об этом сказал во вторник ТАСС начальник отдела Департамента информации и печати МИД РФ Максим Буякевич. Он принимает участие в Киеве в организованной ОБСЕ конференции по свободе слова в Украине.

"Я обратился к участникам конференции с предложением, как мне кажется, конструктивным. Считаю, что в неконфронтационном ключе надо подумать над тем, чтобы вместо закрытия российских новостных ресурсов на Украине, что прямо противоречит обязательствам украинской стороны в ОБСЕ, подумать над их сохранением и созданием информационного продукта, который бы возможно превосходил российский качеством и содержанием", - сказал он.

При этом Буякевич выразил сожаление, что не получил ответ на эту инициативу от украинской стороны. "К сожалению, на этот вопрос уважаемые журналисты не ответили. Это досадно и огорчительно, но во всяком случае мне удалось донести позицию российской стороны такой авторитетной аудитории", - сказал представитель МИД.

Как сообщала "Страна", на этой конференции ОБСЕ осудили запрет российским журналистам на въезд в Украину.

Напомним, в Украину не пустили британского корреспондента Russia Today Полу Слиер, которая ехала на конференцию ОБСЕ.

Также в Украине задержали российского телеведущего Евгения Примакова, который ехал на конференцию ОБСЕ.