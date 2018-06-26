Лето 2018 года, пожалуй, выдалось самым непредсказуемым для погоды. Так, синоптики обещают жителям столицы уверенное потепление только с середины месяца. Впрочем, прогноз погоды на Gismeteo и Accuweather - двух ведущих ресурсов - сильно отличаются. Об этом сообщает "Информатор".

По версии сайта Gismeteo, второй месяц лета киевлян застанет с прохладными +18 градусов днем и +11 ночью. Такая погода продлится четыре дня, после чего начнется уверенное потепление – уже 7 числа наступит 30-градусная жара. Судя по предсказаниям этого сайта, июль станет засушливым месяцем.

Фото: gismeteo.ua

Более-менее умеренная летняя температура установится на второй неделе июля: +24…+28.

А конец месяца пройдет с перевесом в сторону жары. С 16 по 21 июля каждый день столбик термометра пробьет отметку в 30 градусов. В некоторые дни будет +34…+36 жары.

С 22 июля начнется похолодание, которое, судя по всему, окажется раем для противников жары – каждый день будет чуть более 20 градусов. И лишь в последний день июля станет отметки вновь рванут наверх: будет +32. Что касается осадков, то они прогнозируются в изрядных количествах: почти каждый холодный день(а таковых 12 из 31) будет идти дождь.

Прогноз Accuweather отличается кардинально.

Впрочем, по версии этого сайта, ни разу в самый жаркий месяц года мы не увидим даже 30 градусов.

Фото: accuweather.com

Как сообщала "Страна", в Украине погода разделится на два фронта: жара - на юге, похолодание - на западе.

Напомним также, что синоптик обещает украинцам прохладную и даже холодную погоду без жары.