Прибывшая во вторник, 26 июня, в Киев уполномоченная при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что ее не допустили в СИЗО к крымскому дезертиру Максиму Одинцову, передает Громадське.

Об этом российский омбудсмен сообщила журналистам возле Лукьяновского СИЗО.

Москалькова отметила, что к Одинцова не допустили не только ее, но и консула России в Украине.

Также она отметила, что российская сторона считает Одинцова гражданином Российской Федерации.

Напомним, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова 26 июня провела встречу с задержанными моряками судна "Норд".

Ранее "Страна" писала о том, что российский омбудсмен Москалькова не сможет проведать главреда РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.

Также мы сообщали, что Москалькова заявила об отказе Сенцова от осмотра у врачей, которых выберут его родственники.