Кассационный административный суд Верховного Суда признал законным запрет СБУ в 2016 году на въезд в Украину российской певице Наташе Королевой (Наталье Порывай).

Об этом говорится в постановлении суда, пишут "Украинские новости".

Певица подала кассацию на решения Окружного административного суда Киева и Киевского апелляционного админсуда, которыми запрет, вынесенный Службой безопасности Украины в октябре 2016 года, был признан законным.

Королева считает запрет на въезд в Украину безосновательным, поскольку он основывается исключительно на предположениях, что ее деятельность может привести к совершению преступления, предусмотренного ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

Она утверждает, что отсутствует объективная информация о ее подготовке к совершению какого-либо преступления.

При этом, отмечается в жалобе, посещение истцом территории Украины связано не только с проведением концертной деятельности, но и с обеспечением собственных потребностей в общении с родственниками.

В свою очередь суд указал, что СБУ уже отменила свое решение о запрете въезда певице 18 января 2017 года, и таким образом ее права возобновлены.

Тем не менее Королева требовала от Верховного Суда признать незаконным действие запрета в период с октября 2016 по январь 2017 года.

СБУ, в свою очередь, сообщила, что запрет был вынесен, так как певица осуществляет деятельность, которая создает предпосылки к вмешательству во внутренние дела Украины и совершение противоправных проявлений, связанных с посягательством на территориальную целостность Украины.

"Используя СМИ, она поддерживает действия Российской Федерации по аннексии территории АР Крым. Такая деятельность, как указано в данном постановлении, противоречит ч. 2 ст. 2 Конституции Украины и может привести к совершению преступления, предусмотренного ст. 110 Уголовного кодекса Украины", - сказано в мотивировочной части решения.

Верховный Суд в июне текущего года решил отклонить кассацию Королевой и оставить в силе предыдущие решения судов.

Ранее "Страна" сообщала, что Наташа Королева в красном мини отпраздновала 16-летие сына. Фото.

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