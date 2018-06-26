Нардеп Мамчур отреагировал на стрельбу своего помощника в ребенка
Народный депутат от БПП Юлий Мамчур заявил, что принял решение уволить своего помощника, который сегодня по случайности ранил 14-летнего ребенка из травматического оружия в городе Вишневом Киевской области. Об этом Мамчур сообщил на своей странице в Facebook.
"Только что мне сообщили об инциденте, который произошел с участием моего помощника на общественных началах. Прежде всего, приношу извинение у детей и родителей за его позорный поступок. Хочу подчеркнуть, что каждый человек, независимо от своего статуса, несет ответственность за свои действия перед законом . В свою очередь, мной принято решение о лишении его статуса помощника народного депутата на общественных началах", - отметил Мамчур.
Фото: Юлій Мамчур/Facebook
Напомним, инцидент произошел на местном стадионе в Вишневом. Помощник народного избранника находился в состоянии алкогольного опьянения и по неосторожности ранил 14-летнего мальчика из травматического пистолета.
Ранение касательное, сейчас подростку оказывают медицинскую помощь.
Помощник нардепа задержан, а его спецсредство изъято.
При этом, по предварительной информации, на месте происшествия нашли как минимум две гильзы.
Как сообщала "Страна", в Харькове поймали киллера, который расстрелял семейную пару и ранил ребенка.
Также "Страна" писала, что в Киеве хозяин кафе застрелил клиента и еще одного ранил.