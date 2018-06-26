Появилось фото момента задержания помощника на общественных началах депутата Юлия Мамчура (БПП), а также снимок травматической версии пистолета Макарова, из которого и был произведен выстрел. Их опубликовало ТСН.

Фото: tsn.ua

Ранее мы сообщали, что в городе Вишневое Киевской области помощник на общественных началах нардепа ранил 14-летнего мальчика из травматического оружия. Инцидент произошел на местном стадионе, а мужчина, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения и выстрелил по неосторожности. Ранение у парня – касательное.

Как сообщала "Страна", появилось видео с места трагедии в киевском кафе, где хозяин убил клиента.

Напомним, киллер застрелил мужа и жену в Харькове из-за долга в $100 тысяч.

Также "Страна" писала, как под Киевом с ножом напали на сотрудника Департамента охраны.