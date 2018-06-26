Британская королева Елизавета II дала официальное королевское согласие на выход страны из Европейского союза (Brexit) под руководством премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает Reuters.

Спикер палаты общин Великобритании Джон Беркоу подтвердил, что королева подписала законопроект о выходе страны из ЕС, который ранее одобрили обе палаты британского парламента.

"В соответствии с Законом о королевских актах 1967 года я обязан уведомить Палату о том, что Ее Величество выразила королевское одобрение следующих актов … Акт о выходе из Европейского союза", - сообщил Беркоу на сессии британского парламента.

Отмечается, что подписание акта королевой положит конец дебатам по содержанию законопроекта, который официально оформит выход Великобритании из ЕС.

Ранее "Страна" писала о том, что Лондон заявил, что шансов остановить Brexit больше нет.

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