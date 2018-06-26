В понедельник, 26 июня, мост над проспектом Николая Бажана возле станции метро "Осокорки" осыпался вниз на проезжающие автомобили. Об этом сообщают "Вести".

Очевидец происшествия киевлянин Александр Кравченко рассказал, что с моста посыпались камни, упав неподалеку от припаркованных машин. "Буквально, град из камней. Мимо проходили люди и хорошо, что никто не пострадал", - рассказал он.

Фото: vesti-ukr.com

Фото: vesti-ukr.com

Напомним, 7 июня в Киеве упавший с моста кусок бетона оторвал руку пассажиру Renault, который проезжал внизу.

"Прохожие были свидетелями того, как группа молодых людей отрывала фрагменты подпорной стенки моста и сверху сбрасывала куски бетона на проезжую часть. Один такой фрагмент стенки упал на машину, которая двигалась по проезжей части", - прокомментировали ужасное ЧП под Берестейским мостом в КГГА.