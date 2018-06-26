В случае проведения выборов в июне текущего года, 17% украинцев, которые намерены прийти на выборы и определились и 10,3% всех опрошенных, поддержали бы "Батькивщину" Юлии Тимошенко. За "Оппозиционный блок" отдали бы свои голоса 10,7% определившихся и 6,8% всех опрошенных.

Об этом свидетельствуют данные опроса, поведенного социологической группой "Рейтинг".

Третью позицию в рейтинге партий занимает "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко: за нее проголосовали бы 10,5% определившихся и 6,5% всех пришедших на выборы. На четвертом - партия "Слуга народа" Владимира Зеленского с 10,4% и 6,8%.

За партию "За жизнь" Вадима Рабиновича намерены отдать голоса 9,6% определившихся и 5,9% всех опрошенных, Радикальную партию Олега Ляшко – 8,2% и 5,5%, БПП Солидарность Петра Порошенко – 7,4% и 4,7%, "Самопомощь" во главе с Андреем Садовым – 5,1% и 3,2%, ВО Свобода во главе Олегом Тягнибоком – 3,8% и 2,6%.

Рейтинг остальных партий – менее 2%.

Таким образом, преодолеть 5%-й избирательный барьер и пройти в Верховную Раду Украины могли бы восемь политических сил.

Опрос проводился 14-24 июня 2018 года среди 2500 граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше путем формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Ранее "Страна" сообщала, что три четверти украинцев считают, что дела в стране движутся в неправильном направлении - соцопрос.

Также по опросам на выборах в Раду лидирует "Батькивщина", "Гражданская позиция" и Оппозиционный блок.