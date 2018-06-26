Орджоникидзевский суд Харькова приговорил иранца Али Джадуея к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества за шпионаж против Украины.

Об этом сообщает "Громадське".

По словам адвоката обвиняемого Григория Марьяновского, суд проходил в закрытом режиме из-за вопроса государственной тайны.

Али Джадуея - аспирант кафедры биомедицинских технологий Харьковского авиационного института, его задержали 31 августа 2016 в собственной квартире в Харькове.

Следствие считает, что он уговорил знакомого научного центра Харьковского физико-технического института (ХФТИ) передать секретные военные технологии радиоразведки.

По версии СБУ, Али пообещал коллеге 5 тысяч гривен за передачу в режиме видеоконференции сотрудникам Тегеранского технологического университета имени Шарифа содержания научной работы, которая имеет гриф "секретно".

Работа называлась "Физические основы, разработка, создание и использование сверхмощных стационарных пучкового-плазменных шумовых и импульсных высокочастотных и сверхширокополосных генераторов в радиоэлектронной борьбе и противодействию средствам разведки, связи и воздушного нападения иностранных государств".

Сотрудник ХФТИ принял предложение, но тут же доложил о ней в управление контрразведки СБУ. Под контролем спецслужб научную работу подделали. После видеоконференции в квартире Али утром 31 августа 2016 последнего арестовали.

Последние полтора года вопрос приговора Али Джадуея тесно связывают на дипломатическом уровне с судьбой украинского моряка Андрея Новичкова, которого полиция в Иране подозревает в убийстве матроса судна Arezoo Мохаммада Бахранпура.

Адвокат Григорий Марьяновский сообщил, что будет обжаловать решение Орджоникидзевский суд и добиваться оправдания Али Джадуея.

Как сообщала "Страна", одесский облсовет просит президента, Раду и Кабмин спасти от смерти одесского моряка в Иране.

Напомним также, что "Страна" писала о том, как француз-осеменитель в Украине превратился в террориста.