Если бы президентские выборы проходили сейчас, то больше всего голосов набрала бы лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 16% тех украинцев, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором. Действующий президент Петр Порошенко разделил бы лишь четвертое место с еще с двумя политиками с 8,6% голосов.

Об этом свидетельствуют данные опроса, поведенного социологической группой "Рейтинг".

Согласно исследованию, Анатолию Гриценко готовы отдать свои голоса 11,7% опрошенных, Юрию Бойко – 10,5%, Владимиру Зеленского – 9,3%, Святославу Вакарчуку, Олегу Ляшко, Петру Порошенко – по 8,6%, Вадиму Рабиновичу – 7,6%, Андрею Садовому – 3,4%, Олегу Тягнибоку – 2,8%, Валентину Наливайченко – 2,0%, Романа Бессмертного – 1,4%, Сергея Таруту – 1,1%, Арсения Яценюка – 1,1%.

Антирейтинг возглавляет Порошенко: почти 52% респондентов не проголосовали бы за него ни в коем случае. За Яценюка не голосовали бы 30%, Ляшко – 23,8%, Бойко – 23%, Тимошенко – 20,8%, Рабиновича – 16,0% и Тягнибока – 14,7%.

Опрос проводился 14-24 июня 2018 года среди 2500 граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше путем формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Ранее "Страна" сообщала, что в рейтинге партий на парламентских выборах лидирует "Батькивщина" и "Оппозиционный блок" - соцопрос.

Также 4% украинцев готовы свергать власть с оружием в руках - соцопрос.