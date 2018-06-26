Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич отреагировал на сегодняшний запрет во въезде в Украину, который получили российский телеведущий Евгений Примаков и британский корреспондент Russia Today Пола Слиер. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Лукашевича, российская сторона осуждает произошедшее.

"Действия Киева в отношении журналистов российских СМИ выглядят особенно цинично на фоне того, что они намеревались принять участие в конференции, организованной ОБСЕ", - заявил Лукашевич.

Фото: twitter.com/RF_OSCE

Как сообщала "Страна", российского телеведущего и председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Евгения Примакова отказали во въезде в Украину.

Он объяснил, за что ему запретили въезжать в Украину.