В ОБСЕ осудили запрет российским журналистам на въезд в Украину
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич отреагировал на сегодняшний запрет во въезде в Украину, который получили российский телеведущий Евгений Примаков и британский корреспондент Russia Today Пола Слиер. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
По словам Лукашевича, российская сторона осуждает произошедшее.
"Действия Киева в отношении журналистов российских СМИ выглядят особенно цинично на фоне того, что они намеревались принять участие в конференции, организованной ОБСЕ", - заявил Лукашевич.
Фото: twitter.com/RF_OSCE
Как сообщала "Страна", российского телеведущего и председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Евгения Примакова отказали во въезде в Украину.
Он объяснил, за что ему запретили въезжать в Украину.