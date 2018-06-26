Крупнейший ирландский лоукост-авиаперевозчик Европы компания Ryanair собирается запустить рейс "Киев - Быдгощ" (Польша) с 31 октября. Об этом сообщает Аvianews.

Уже стартовали продажи билетов на рейсы.



Рейсы "Киев - Быдгощ" будут осуществляться по средам и воскресеньям.

Вылет запланирован на 20:25, прибытие в 21:10.

Обратный рейс также будет осуществляться по средам и воскресеньям, вылет запланирован на 16:50, прибытие в Киев - на 19:35.

Минимальная цена авиабилетов начинается от 25 евро в одну сторону. С учетом скидки в рамках распродажи, которая сейчас проводится, минимальная цена на некоторые рейсы - 22 евро.

Напомним, 23 марта Ryanair договорилась с аэропортами "Борисполь" и "Львов" об осуществлении рейсов в Украину.

В частности, лоукостер планирует осуществлять рейсы в Барселону 4 раза в неделю, в Братиславу - 3 раза в неделю, в Варшаву - 4 раза в неделю, в Вильнюс - 3 раза в неделю, в Вроцлав - 3 раза в неделю, в Гданьск - 2 раза в неделю, в Лондон - 5 раз в неделю, в Краков - 3 раза в неделю, в Познань - 2 раза в неделю и в Стокгольм 3 раза в неделю и Берлин - 4 раза в неделю.

Ранее "Страна" писала о том, что лоукостер Wizz Air снова изменил правила провоза ручной клади.

Также мы сообщали, что лоукостер Ernest открыл продажу билетов из Киева в Рим и Милан.