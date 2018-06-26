Российский журналист Евгений Примаков объяснил, почему ему запретили въезд в Украину на ближайшие пять лет.

Об этом передает ФАН.

По словам Примакова, его обвинили в том, что он является угрозой для нацбезопасности страны.

"По прилете в аэропорт Борисполя в Киеве меня отвели от паспортного контроля в небольшую комнатку, где сотрудница очень вежливо и корректно, без всяких угроз объяснила, что я представляю угрозу национальной безопасности Украины", — рассказал Примаков.

Он добавил, что расписался, подтверждая, что понял смысл сказанного, после этого два закамуфлированных человека вывели Примакова в зал ожидания. В настоящее время он ожидает своего вылета в Москву.

Ранее "Страна" сообщала, что российский омбудсмен Москалькова посетит в херсонском СИЗО журналиста Вышинского.

Также у Лаврова ответили Вышинскому на просьбу о помощи.