В центре Москвы ограбили квартиру Марии Мироновой - дочери известного актера театра и кино. В отношении преступников возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Миронова в своем Instagram сообщила, что ее ограбили прямо на Садовом кольце и попросила поклонников быть бдительнее, однако не уточнила, что именно у нее украли.





Фото: mariya_mironova_actress/Instagram

По данным источника, Миронова рассказала полицейским, что она обнаружила пропажу на Смоленской-Сенной площади: оказалось, у нее тайно похитили $3 тысячи.

Известно, что в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по статье "Кража с причинением значительного ущерба". Сейчас обстоятельства инцидента выясняются, полицейские опрашивают очевидцев.

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