Пустомытовский суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога 17-летнему Ярославу, которого подозревают в нападении на табор ромов. Об этом сообщает ТСН.

Сообщается, что Ярослав стал третьим арестованным по этому делу. Адвокат подростка настаивал на домашнем аресте, поскольку его подзащитный якобы имеет проблемы со здоровьем и не собирается уклоняться от следствия. Однако суд удовлетворил требования обвинения. Защита считает решение несправедливым, поскольку, по их усмотрению, не было предоставлено доказательств вины задержанного.

Напомним, 23 июня, около полуночи во Львове было совершено нападение на табор ромов. В результате атаки погиб один человек. Еще четверо людей, среди которых даже один ребенок, получили ранения. Правоохранители задержали всех причастных к нападению, среди них - 20-летний организатор атаки.

Ранее "Страна" писала о том, что суд арестовал двух подростков - участников кровавого нападения на лагерь ромов под Львовом без права на залог.

Также мы сообщали, что появилось видео последствий нападения на лагерь ромов под Львовом.