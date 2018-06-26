Экс-депутат от "Партии регионов" Анна Герман приезжала в Россию на один день во время президентских выборов в марте 2018 года и говорила по телефону с экс-президентом.

Об этом она рассказала во время допроса в Оболонском райсуде Киева по делу о государственной измене экс-президента, пишет УП.

На вопрос, не общалась ли она во время пребывания в Российской Федерации с Януковичем, Герман ответила: "Да".

"Я была на президентских выборах в Российской Федерации один день. При этом впустили меня в страну после того, как я подписала – такую бумагу мне дали на границе, что я угрожаю национальной безопасности России. Я сказала: "Это для меня большой комплимент", – и подписала эту бумагу. И после этого меня пустили в Москву", – рассказала экс-депутат.

"Я попросила охрану Виктора Федоровича, что я очень хотела бы с ним поговорить – хотя бы два слова по телефону. Мне было важно получить ответ на многие вопросы. Потому что я 4 года не знала, почему он такое решение принял", – заявила Герман.

"Охранник дал трубку Виктору Федоровичу. У нас был очень короткий разговор. Я верю, что когда-нибудь обязательно встречусь с ним – и он мне даст ответы на многие другие вопросы, которые у меня есть, которые и у вас есть", – добавила она.

На вопрос, ответил ли Янукович, почему так поступил, Герман сказала: "Виктор Федорович сказал: "Если бы я остался, Анечка, в Украине была бы гражданская война". Это все, что он сказал мне. Разговор был очень коротким, он длилась меньше минуты".

Герман рассказала, что перед тем последний раз общалась с Януковичем 23 февраля 2014 года, когда было голосование в Верховной Раде за его отстранение: президент вышел на связь из Крыма, куда она не поехала.

"Я пыталась до него дозвониться, но те телефоны, которые у меня были, уже не отвечали", – добавила Герман.

Ранее "Страна" сообщала, что охранник Януковича рассказал, как экс-президент удержал Яроша от атаки на Межигорье.

Также экс-охранник Януковича заявил, что в 2014 году в Крым прилетали иностранцы для ликвидации президента Украины.