Пограничники не пустили в Украину гражданку Великобритании, корреспондентку Russia Today Полу Слиер, которая прилетела в Киев на конференцию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Олега Слободяна.

По его словам, 26 июня около 9 утра корреспондент Russia Today прилетела в Борисполь из Вены. Она заявила, что должна принять участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.

Как отметил Слободян, Слиер отправят обратно, потому что ей запрещен въезд в Украину на 5 лет.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве, 26 июня, началась конференция под названием "Усиление свободы и плюрализма средств массовой информации в Украине во время конфликта в стране и вокруг неё".

Также сообщалось, что в Украине задержали российского телеведущего Евгения Примакова, который ехал на конференцию ОБСЕ.