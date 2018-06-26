Украина рассчитывает на единство позиции с Данией в противодействии строительству российского проекта магистрального газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает пресс-служба Кабмина после переговоров премьер-министра Владимиар Гройсмана с главой правительства Дании Ларсом Люкке Расмуссеном.

"Киев рассчитывает на дальнейшее единство в вопросе противодействия строительству газопровода "Северный поток-2" как прямой угрозе энергетической безопасности не только Украины, но и европейских стран", - говорится в сообщении.

Главы правительств выразили готовность дать толчок активизации экономического сотрудничества двух стран и активно взаимодействовать в вопросах противодействия гибридной агрессии.

Украина считает Данию одним из приоритетных рынков в рамках экспортной стратегии и готова содействовать реализации проектов датских компаний в энергосбережении. Так, только в прошлом году объем экспорта украинских товаров в Данию превысил 263 млн долларов.

В январе-марте 2018 года товарооборот между Украиной и Данией составил 136,9 млн долларов. Более 150 датских компаний работают в Украине, наибольшее их количество находится в Западной Украине. Основные секторы их деятельности - сельское хозяйство, ІТ, легкая промышленность.

Как сообщала "Страна", Гройсман пребывает с двухдневным визитом в Дании для участия в международной конференции по вопросам реформ в Украине. Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Ранее Германия, Финляндия и Швеция выдали разрешения на строительство "Северного потока-2".

Также "Страна" писала, что Европа раздражена требованием Трампа свернуть строительство "Северного потока-2".