Известный британский художник-аноним Бэнкси в Париже нарисовал семь новых граффити, одно из которых посвящено теме мигрантов во Франции.

Оно изображает чернокожую девочку, которая наносит розовый трафарет на символ нацистской свастики, пишет издание Artistikrezo.

Фото: artistikrezo.com

В других работах этого цикла изображаются фирменные крысы художника. Одна из них летит на пробке от шампанского, а другая – ухмыляется зрителю, замерев с красным бантом на голове.

Героем наиболее провокационной работы этой серии является старик с пилой в руке, который протягивает собаке косточку. При этом у самого животного отпилена лапа.

Фото: artistikrezo.com

В еще одном рисунке Бэнкси ценители искусства рассмотрели отсылку к картине Жак-Луи Давида "Наполеон на перевале Сен-Бернар" (1801). Вот только в реплике британца французский лидер закутан собственным плащом.

Фото: artistikrezo.com

Жители французской столицы неоднозначно отреагировали на такие произведения художника. Например, работу с девочкой и свастикой зарисовали синей краской, а на месте некоторых других граффити уже появились плакаты.

Однако реставраторы успели позаботиться об этих работах. Они аккуратно сняли плакаты и покрыли рисунки Бэнкси защитным пластиком.

Ранее "Страна" сообщала, что лидеры ЕС не смогли договориться о распределении прибывших в Европу мигрантов.

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