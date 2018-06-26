Знаменитый британский художник Бэнкси разрисовал Париж рисунками о мигрантах. Фото
Известный британский художник-аноним Бэнкси в Париже нарисовал семь новых граффити, одно из которых посвящено теме мигрантов во Франции.
Оно изображает чернокожую девочку, которая наносит розовый трафарет на символ нацистской свастики, пишет издание Artistikrezo.
Фото: artistikrezo.com
В других работах этого цикла изображаются фирменные крысы художника. Одна из них летит на пробке от шампанского, а другая – ухмыляется зрителю, замерев с красным бантом на голове.
Героем наиболее провокационной работы этой серии является старик с пилой в руке, который протягивает собаке косточку. При этом у самого животного отпилена лапа.
Фото: artistikrezo.com
В еще одном рисунке Бэнкси ценители искусства рассмотрели отсылку к картине Жак-Луи Давида "Наполеон на перевале Сен-Бернар" (1801). Вот только в реплике британца французский лидер закутан собственным плащом.
Фото: artistikrezo.com
Жители французской столицы неоднозначно отреагировали на такие произведения художника. Например, работу с девочкой и свастикой зарисовали синей краской, а на месте некоторых других граффити уже появились плакаты.
Однако реставраторы успели позаботиться об этих работах. Они аккуратно сняли плакаты и покрыли рисунки Бэнкси защитным пластиком.
Ранее "Страна" сообщала, что лидеры ЕС не смогли договориться о распределении прибывших в Европу мигрантов.
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