Сегодня, 26 июня, станет известно кто из тройки претендентов - Аргентина, Исландия и Нигерия - займет второе место в группе "D" и выйдет в плей-офф ЧМ-2018. "Страна" уже приводила расклад по шансам для этих команд и правила ФИФА, в том случае если у команд будет равное количество очков.

А вот эрмитажный кот Ахилл, который еще ни разу не ошибся в своих прогнозах на этом Мундиале, сегодня "назвал" Нигерию победителем решающего матча против "альби селесте", передает ТАСС.

Во время очередного сеанса предсказаний в Государственном Эрмитаже он подошел к миске, стоявшей рядом с флажком Нигерии, и съел оттуда корм.

Ахилл еще ни разу не ошибся в своих прогнозах на матчи чемпионата мира. Он предсказывал результаты всех игр, которые проходили на стадионе в Санкт-Петербурге, а также матча открытия чемпионата в Москве Россия - Саудовская Аравия. Кот дважды верно предсказал победу российской сборной в играх с командами Саудовской Аравии и Египта 14 и 19 июня, победу сборной Ирана над марокканцами (1:0) 15 июня и бразильцев над сборной Коста-Рики (2:0) 22 июня.

Ранее "Страна" сообщала, что ФИФА представила официальный мяч Telstar Mechta для игр плей-офф на ЧМ-2018.

Также мы рассказывали, что ФИФА на ЧМ-2018 оштрафовала сборную Аргентины на 90 тысяч евро.