Сын финансового атташе посольства Ливии в Украине рассказал подробности собственного похищения. Об этом говорится на странице патрульной полиции в Facebook.

По его словам, неизвестные втолкнули его в машину и вывезли на заброшенную СТО. Там они били его и требовали деньги.

Впоследствии злоумышленники снова посадили его в машину с завязанными глазами и выбросили в лесополосе. Там его и обнаружили патрульные.

Фото: facebook.com/police.gov.ua

Фото: facebook.com/police.gov.ua

Фото: facebook.com/police.gov.ua

Фото: facebook.com/police.gov.ua

По словам главы полиции Киева Андрея Крищенко, на теле у пострадавшего парня - незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники. Правоохранители устанавливают лиц, насильно посадивших мужчину в автомобиль, и мотивы совершения преступления.

Ранее "Страна" писала, что в центре Киева после похищения сына дипломата был введен план "Перехват".

Как сообщала "Страна", это не первые похищения студентов в столице. Ранее были совершены налеты на китайских студентов: одного ограбили, двух других похитили.