В Кремле заявили, что подвижек в деле осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова нет, а обращение генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о помиловании по российским законам не может быть основанием для каких-то действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

"Наверное, оно было направлено по дипломатическим каналам. Пока еще я не видел этого письма, поэтому ничего не могу сказать. Но, вы знаете, что подобные просьбы, с точки зрения российского законодательства, не могут стать основанием для каких-то действий, потому что, вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации. Эта процедура прописана в законе", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, если ли какие-то подвижки в судьбе Сенцова, Песков ответил отрицательно.

"Нет. Нет никаких подвижек", - сказал он.

Ранее "Страна" писала о том, что российский омбудсмен Москалькова заявила, что Сенцов отказался от осмотра у врачей, которых выберут его родственники.

Также мы сообщали, что генсек Совета Европы подал Путину официальную просьбу об освобождении Олега Сенцова.