Полицейские в британском Бирмингеме спасли 82 собаки породы чихуахуа, которые жили в заброшенном доме.

Как сообщает Daily Mail, полицейские наведались в дом в рамках расследования смерти хозяйки собак.

После несчастного случая в доме женщина с инфекцией попала в больницу, где впоследствии умерла. Увидев собак, количество которых сначала даже не могли подсчитать, полицейские обратились к зоозащитникам.

"Офицеры попросили нас о помощи с около 30 собаками, но я был занят, имея дело с другой чрезвычайной ситуацией в другом месте, - рассказал инспектор Королевского общества защиты животных от жестокого обращения Херчи Боал. - Когда они позвонили мне снова спустя несколько часов, они были крайне обеспокоены условиями, в которых они нашли собак, утверждая, что они уверены, что на самом деле собак больше 40. Когда я приехал к дому, я нашел 82 собаки внутри. Они буквально начали появляться отовсюду".

Выяснилось, что все собаки являются потомками двух особей по имени Блю и Тинкербелл. В результате инбридинга (скрещивания близкородственных организмов) некоторые из них имели серьезные поведенческие проблемы и были очень агрессивны и несчастны. В доме был беспорядок, из-за чего у собак была спутанная шерсть и блохи, у некоторых были ожоги и травмы.

Фото: dailymail.co.uknews

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