Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинскую власть завершить расследование дел об убийствах Шеремета и Бузины во время экспертной конференции в Киеве "Усиление свободы и плюрализма СМИ в Украине".

Дезир отметил, что украинская власть должна сделать существенный шаг в сторону преодоления безнаказанности за преступления против журналистов и, наконец, завершить расследование убийств Павла Шеремета и Олеся Бузины.

"Некоторым журналистам платят конечную цену за их работу. Мы рады решению суда по Вячеславу Веремию, где один из злоумышленников был осужден. Но в большинстве случаев, к сожалению, нарушители так и не были арестованы. И не были привлечены к ответственности. Сегодня мы говорим про Павла Шеремета, Олеся Бузину, вспоминаем, насколько это важно - завершить расследование их убийств", - подчеркнул он.

Арлем Дезир отметил, что украинская журналистика "продемонстрировала смелость" в сложные и решающие времена.

Однако Дезир обратил внимание, что безопасности журналистов угрожают не только в зоне вооруженного конфликта.

"Многим журналистам угрожали и нападали за их работу, они проводили расследование по политическим вопросам, о случаях коррупции. Я повторяю призыв - прекратить безнаказанность против журналистов. Привлечь к ответственности тех, кто совершает преступления против журналистов. Безнаказанность - это поощрение к еще большим преступлениям. И расследования нападений, угроз в отношении журналистов должны проводиться прозрачным образом. Прозрачность - это наш приоритет", - подчеркнул представитель ОБСЕ.

Также Дезир публично повторил свой призыв немедленно и безусловно освободить Станислава Асеева, Николая Семену, Романа Сущенко и Олега Сенцова.

При этом представитель ОБСЕ обратил внимание на поляризацию медиа-пространства в Украине и процесс "концентрации медиа-собственности, не связанной с бизнесом", что, по его мнению, существенно усложняет работу украинских журналистов. И призвал украинских политиков не допустить давления на СМИ во время предстоящих выборов.

"Украина подходит к времени выборов. И, конечно, выборы парламента, выборы Президента касаются основ демократии. Но только выборы не являются демократией. Есть страны, где проходят выборы, но там нет демократии. Но нет страны, где существует свободная пресса и есть демократия. И важно, чтобы участники политического процесса не сделали шагов, которые бы помешали свободной прессе. Мы знаем, насколько важно это во времена конфликтов. Но и знаем, что здесь все зависит от самой Украины", - отметил представитель ОБСЕ.

Как сообщала "Страна", в Киеве на митинге радикалов журналистку облили неизвестным веществом, которое вызывает зуд.

Напомним также, что в Украине задержали российского телеведущего Евгения Примакова, который ехал на конференцию ОБСЕ.