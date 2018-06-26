Главный редактор "Детектор медиа" Наталья Лигачева заявила, что журналисты NewsOne, 112, Интер и других "олигархических СМИ" не являются журналистами на самом деле.

Об этом она сказала во время конференции "Усиление свободы и плюрализма средств массовой информации в Украине во время конфликта в стране и вокруг нее", которая сегодня проводится в Киеве под эгидой ОБСЕ.

"Сейчас у нас главными монополистами на защиту свободы слова все чаще и чаще в публичном дискурсе, особенно в выходе на международную арену, выступают представители этих самых олигархических СМИ, которые не являются журналистами на самом деле. Потому что они душа в душу отстаивают интересы собственников этих олигархических каналов", – сказала Лигачева.

Она добавила, что такие СМИ якобы "распространяют дезинформацию и фейки", а некоторые медийные организации их поддерживают и защищают.

"Те медиа, о которых я сейчас говорила, не являются журналистами, не являются медиа. Это квазимедиа, проксимедиа. Их голос в защите свободы слова не должен восприниматься как голос тех, кто защищает свободу слова", – заявила она.

В связи с этим специальный корреспондент "Страны" Валерия Ивашкина, присутствовавшая на конференции, задала вопрос специалисту по программам отдела свободы выражения взглядов и развития медиа ЮНЕСКО Мариусу Лукошиунасу.

"Медиаэксперт Лигачева заявила, что сотрудники некоторых СМИ, цитирую, не журналисты, не медиа, они квазимедиа, их голос не должен звучать в контексте свободы слова. Как украинским журналистам защитить себя, когда государство зачастую стоит за атаками на прессу, а медиаэксперты делят журналистов на тех, кто заслуживает защиты и тех, кто не заслуживает?"

В своем ответе Мариус Лукошиунас не поддержал подход Лигачевой.

"У нас есть международные стандарты. Конечно, вы можете интерпретировать их исходя из местной специфики, но вы не можете просто игнорировать их. Когда мы говорим о том, кто является журналистом, кто не является, мы начинаем очень долгую дискуссию. Мы в ЮНЕСКО, и не только ЮНЕСКО, смотрим на это в более широком контексте. Например, блогеры не являются журналистами, но мы защищаем и их право на свободу выражения", – сказал он.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир также раскритиковал практику деления журналистов на хороших и плохих.

Об этом он сказал в комментарии "Стране".

"Журналист должен быть защищен независимо от того, какое медиа он представляет или какое мнение он транслирует. Конечно, может быть журналист, мнение которого нам не нравится. Но когда мы защищаем свободу прессы, это не потому что нам нравится журналист или медиа, это потому что нам нравится сам факт того, что пресса – свободна. Это потому что мы уверены, что свобода и разнообразие медиа и мнений – это демократия. Очень важно понимать, что мы защищаем журналистов не потому что одобряем написанное, мы защищаем журналистов, потому что они являются часть профессионального сообщества, которое подвержено угрозам", – сказал Дезир.