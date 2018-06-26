Управление делами президента Украины Петра Порошенко закупит два пуленепробиваемых "Мерседеса". Цена каждого такого авто может доходить до $800 тысяч в зависимости от уровня защиты. Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

Для беспрепятственного проезда кортежа Порошенко центр Киева нередко перекрывают на 10 минут. В кортеж Порошенко входят два полицейских авто с мигалками, два микроавтобуса с оборудованием, перехватывающим и подавляющим сигнали, еще два легковых авто с охраной, внедорожник, реанимобиль, и два одинаковых представительских "Мерседеса", доставшихся "в наследство" от Януковича.

Теперь управление делами президента закупит два новых автомобиля, каждое из которых обойдется бюджету в $800 тысяч (более 21 млн гривень). Авто для президента должно быть оснащено пакетом бронирования с наивысшей ступенью защиты от пуль и гранат, системой ночного видения и колесами с функцией езды при пробитых шинах. При этом бывшее в употреблении авто такой модели стоит всего $295 тысяч, то есть почти втрое дешевле, чем собирается потратить госуправление делами.

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