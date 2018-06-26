Экс - игрок донецкого Шахтера и полузащитник сборной Бразилии Дуглас Коста получил серьезную травму, которая свела практически к нулю его шансы на игры ЧМ-2018. Он выбыл на срок от 15 до 20 дней. Таким образом, Коста не сможет помочь своей команде вплоть до полуфинала или финала чемпионата мира - 2018, если конечно, пентакампеоны туда доберутся.

Его жена Луиза Рамос заявила, что травма мужа стала следствием слишком тяжелых и интенсивных тренировок команды, под руководством Тите.

"Он жаловался мне на боль после тренировок и говорил, что в Ювентусе все проходит легче. Мы знаем, что его травма не так ужасна, как предыдущая, и надеемся, что он вернется в строй через 10 дней", - цитирует жену футболиста Twitter команды.

Фото: twitter.com/BrazilStat

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