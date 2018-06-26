Во вторник, 26 июня, в городе Вишневое Киевской области помощник народного депутата от БПП Юлия Мамчура ранил ребенка резиновой пулей из травматического оружия.

Об сообщает ТСН.uа со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника, инцидент произошел на местном стадионе. Помощник народного избранника находился в состоянии алкогольного опьянения и по неосторожности ранил 14-летнего мальчика из травматического пистолета.

Ранение касательное, сейчас подростку оказывают медицинскую помощь.

Помощник нардепа задержан, а его спецсредство изъято.

Нардеп Юлий Мамчур от БПП - украинский военный летчик. В марте 2014 года полковник вместе с пятью другими захваченными украинскими офицерами отказался переходить на сторону оккупантов и в сопровождении российских автоматчиков покинул территорию Крыма.

Как сообщала "Страна", появилось видео с места трагедии в киевском кафе, где хозяин убил клиента.

Напомним, киллер застрелил мужа и жену в Харькове из-за долга в $100 тысяч.

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