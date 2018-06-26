В Киеве 25 июня на жилмассиве "Теремки-2" серьезно пострадала женщина, которая выпала из маршрутки. Инцидент произошел на остановке "Маршала Конева" около 19:00. Об этом в соцсети сообщил пользователь Alex Krivchik.

Фото: facebook.com

"30 минут назад, 499 маршрутка, зеленый И-Ван, ул. Конева, гонки с 491-й. Водятел так спешил за 6 гривнами до Васильковской, что едва не убил женщину, зажав задней дверью ногу. Женщина упала на асфальт, поднялась и в шоковом состоянии ушла, этот дурень в трусах сбарсеткой на пузе еще метров 100 за ней бежал и прелагал деньги, чтоб без полиции", - написал в соцсети очевидец.

Ранее "Страна" писала о том, что под Полтавой из движущегося поезда выпал военнослужащий.

Также мы сообщали, что в Мариуполе мужчина толкнул подростка под колеса маршрутки и скрылся.