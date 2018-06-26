Сегодня, 26 июня, пожалуй, самый интересный день группового турнира чемпионата мира по футболу - 2018. В группе "D" сразу три претендента на вторую путевку в плей-офф. И решится ее судьба в матчах Аргентина - Нигерия, Хорватия - Исландия. Хорваты, кстати, уже вышли из группы с первого места.

Турнирная таблица группы "D" перед третьим туром

Фото: terrikon.com

Как видим по таблице, Нигерия пройдет дальше если обыграет "альби селесте". Африканцы могут выйти из группы, и в том случае если сыграют вничью с Месси и Со, а Исландия проиграет или сыграет вничью с хорватами Хорватии.

Исландии же, как и Аргентине, для выхода из группы необходима только крупная победа и ничья или поражение конкурентов в параллельном матче.

В том случае. если две команды наберут равное количество очков (Исланди и Аргентина побеждают - Прим.Ред.) в дело вступит специальная система ФИФА по определению счастливчика.

Места команд в группе определяются по следующим критериям ФИФА

a) количество очков, набранных во всех групповых матчах;

b) разница забитых и пропущенных мячей во всех групповых матчах;

c) количество голов, забитых во всех групповых матчах.

d) количество очков, набранных в матчах в группе между рассматриваемыми командами;

e) разница забитых и пропущенных мячей в матчах в группе между рассматриваемыми командами;

f) количество голов, забитых в матчах в группе между рассматриваемыми командами;

g) количество очков в рейтинге fair play (учитываются желтые и красные карточки, заработанные в групповых матчах);

h) жеребьевка, организованная FIFA.

Ранее "Страна" сообщала, что ФИФА представила официальный мяч Telstar Mechta для игр плей-офф на ЧМ-2018.