Сегодня, 26 июня, пожалуй, самый интересный день группового турнира чемпионата мира по футболу - 2018. В группе "D" сразу три претендента на вторую путевку в плей-офф. И решится ее судьба в матчах Аргентина - Нигерия, Хорватия - Исландия. Хорваты, кстати, уже вышли из группы с первого места.
Турнирная таблица группы "D" перед третьим туром
Фото: terrikon.com
Как видим по таблице, Нигерия пройдет дальше если обыграет "альби селесте". Африканцы могут выйти из группы, и в том случае если сыграют вничью с Месси и Со, а Исландия проиграет или сыграет вничью с хорватами Хорватии.
Исландии же, как и Аргентине, для выхода из группы необходима только крупная победа и ничья или поражение конкурентов в параллельном матче.
В том случае. если две команды наберут равное количество очков (Исланди и Аргентина побеждают - Прим.Ред.) в дело вступит специальная система ФИФА по определению счастливчика.
Места команд в группе определяются по следующим критериям ФИФА
a) количество очков, набранных во всех групповых матчах;
b) разница забитых и пропущенных мячей во всех групповых матчах;
c) количество голов, забитых во всех групповых матчах.
d) количество очков, набранных в матчах в группе между рассматриваемыми командами;
e) разница забитых и пропущенных мячей в матчах в группе между рассматриваемыми командами;
f) количество голов, забитых в матчах в группе между рассматриваемыми командами;
g) количество очков в рейтинге fair play (учитываются желтые и красные карточки, заработанные в групповых матчах);
h) жеребьевка, организованная FIFA.
Ранее "Страна" сообщала, что ФИФА представила официальный мяч Telstar Mechta для игр плей-офф на ЧМ-2018.