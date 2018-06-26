Полиция установила 14 причастных к нападению на лагерь ромов во Львове.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

"20-летний организатор нападения раздал несовершеннолетним различные орудия, в частности кому-то молоток, кому-то трубу, и отметил, что у них четыре минуты на захват палаток ромского поселения. На сегодняшний момент у нас есть 14 человек, подозреваемых в совершении этого правонарушения, 8 человек полиция задержала сразу", - сказано в нем со ссылкой на слова главы Национальной полиции Сергея Князева.

Он подчеркнул, что полиция сработала слаженно и задержала подозреваемых.

Ранее "Страна" сообщала, что без права на залог. Суд арестовал двух подростков - участников кровавого нападения на лагерь ромов под Львовом.

Также видео последствий кровавого погрома ромов под Львовом.