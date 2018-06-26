В Португалии скончался российский музыкант Андрей Сучилин, которого в конце мая сняли с рейса в Португалии из-за неприятного запаха, вызванного инфекцией. С тех пор Сучилин находился в медицинской коме. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

За месяц, проведенный в португальской больнице, Сучилину сделали несколько операции по остановке некроза тканей.

Жена гитариста Лидия Тихонович в Facebook несколько раз писала о том, что он идет на поправку, однако затем вновь говорила, что ситуация ухудшилась и близка к критической.

Тяжелую болезнь удалось распознать не сразу: как писали родственники Сучилина, в испанский доктор, предоставленный "Ингосстрахом", посоветовал ему пить антибиотики и отпустил домой.

Фото: facebook.com/andrey.suchilin

Однако в конце мая во время одного из авиаперелетов пассажиры самолета потребовали высадить Сучилина из-за неприятного запаха. Это было сделано в португальском городе Фару. Через несколько часов выяснилось, что причиной запаха стала тяжелая инфекция и некроз тканей.

Кроме того, он остался без денег и консульской помощи. Скорая тогда приехала лишь через несколько часов. С тех пор и до своей смерти музыкант находился в реанимации.

Сучилин являлся основателем группы "До мажор" и одним из создателей Московской рок-лаборатории.

Как сообщала "Страна", ранее в России скончался актер из сериала "Улицы разбитых фонарей".

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