В Москве во вторник, 26 июня, скончался российский поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев, сообщает Интерфакс.

Уточняется, что литератору было 89 лет. 10 июня Дементьев был госпитализирован после ухудшения самочувствия.

По данным источника агентства в медицинских кругах, поэт скончался в 1-й Градской больнице в Москве после продолжительной болезни. Супруга Дементьева уже подтвердила эту информацию.

Андрей Дементьев родился 16 июля 1928 года. Среди наиболее известных его стихотворений - "Не смейте забывать учителей", "Не обижайтесь на детей", "Быть стариком - непростая штука", "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку".

Песни на его стихи исполняли Людмила Зыкина, Вадим Мулерман, София Ротару и другие.

С 1981 по 1992 год поэт возглавлял популярный литературный журнал "Юность". В 1990-е начал работать на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего.

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