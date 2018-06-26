В московской больнице скончался известный поэт Андрей Дементьев
В Москве во вторник, 26 июня, скончался российский поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев, сообщает Интерфакс.
Уточняется, что литератору было 89 лет. 10 июня Дементьев был госпитализирован после ухудшения самочувствия.
По данным источника агентства в медицинских кругах, поэт скончался в 1-й Градской больнице в Москве после продолжительной болезни. Супруга Дементьева уже подтвердила эту информацию.
Андрей Дементьев родился 16 июля 1928 года. Среди наиболее известных его стихотворений - "Не смейте забывать учителей", "Не обижайтесь на детей", "Быть стариком - непростая штука", "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку".
Песни на его стихи исполняли Людмила Зыкина, Вадим Мулерман, София Ротару и другие.
С 1981 по 1992 год поэт возглавлял популярный литературный журнал "Юность". В 1990-е начал работать на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего.
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