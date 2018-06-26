Российский омбудсмен Татьяна Москалькова, которая сегодня, 26 июня, прибыла в Киев, провела встречу с задержанными моряками судна "Норд". Об этом Москалькова написала в Instagram.

"Поражена парадоксальностью ситуации, когда люди, которые доказано не имеют гражданства Украины, фактически находятся в заложниках: их не выпускают к родным и близким, семьи испытывают душевные страдания без родных", - подписала омбудсмен фото с моряками.

Она также добавила, что по результатам встречи планирует обратиться к руководству компетентных органов Украины с просьбой об освобождении моряков и их скорейшем возвращении на Родину.

Фото: instagram.com/moskalkova.official

Как сообщала "Страна", 25 марта Госпогранслужба Украины задержала сейнер "Норд" (флаг РФ, порт приписки – Керчь) с 10 членами экипажа на борту. Херсонский городской суд 6 апреля избрал капитану сейнера Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 мая с возможностью внесения 35,24 тыс. грн залога (около $1,3 тыс.). Адвокаты внесли деньги.

Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 КУоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

В тот же день Приморский райсуд Мариуполя постановил оштрафовать членов экипажа рыболовецкого судна"Норд".

7 апреля стало известно, что члены экипажа судна "Норд" не вернулись на сейнер и разместились в гостинице, 10 апреля они явились на допрос в ГУ СБУ в Крыму в качестве свидетелей по делу в отношении капитана сейнера.

"Кроме того, команда судна "Норд" вечером 7 апреля неудачно попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" (Харьковская обл.). Вывезти команду за пределы Украины пытались представители Генерального консульства РФ под прикрытием своего иммунитета", - сообщала Госпогранслужба Украины.

За попытку нарушения государственной границы в отношении лиц составлены протоколы по ч.1 ст.204-1 КУоАП (пересечение или попытка пересечения госграницы Украины любым способом вне пунктов пропуска через госграницу или в пунктах пропуска через госграницу Украины без соответствующих документов или c документами, содержащими недостоверные сведения о лице, или без разрешения соответствующих органов власти - влекут наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток).

19 апреля двое членов экипажа сейнера "Норд" обманным путем выехали из Украины в Беларусь, предоставив на паспортном контроле документы граждан РФ, выданные в генконсульстве РФ в Харькове.

Однако семерым членам экипажа судна "Норд", которые предъявили пограничному контролю документы граждан РФ, было отказано в выезде. У них изъяли паспорта и составили протоколы об очередной попытке незаконного пересечения Государственной границы Украины.

Ранее сообщалось, что члены "Норда" находятся на территории посольства России в Киеве.